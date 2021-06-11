Kadirli'de yapımı tamamlanan İrfan Can Kütüphanesi hizmete açıldı - Son Dakika

Kadirli ilçesine bağlı Yenigün köyünde yaptırılan ve 3 yıl önce vefat eden öğretmen İrfan Can'ın adının verildiği kütüphane törenle hizmete açıldı.

Türk Eğitim Sen Kadirli İlçe Temsilciliği tarafından yatırılan kütüphanenin açılışında konuşan Türk Eğitim Sen Genel Başkan Yardımcısı Selahattin Dolgun, merhum İrfan Can'ı rahmetle andıklarını belirterek, kütüphanenin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Türk Eğitim-Sen Kadirli Şube Başkanı Halim Hallaç da, merhum İrfan Can'ın Kadirli tarihi ve eğitim alanında önemli çalışmalara imza attığını kaydederek, "Hayatını Kadirli'nin gençlerine, geleceğinin inşasına adayan ve ilmek ilmek yüreklere dokunan merhum İrfan Can hocamızdı. Vefayı, adaleti, edebi, paylaştıkça daha bir güzel dünya olacak hayalini bize o öğretti. Bu vesile ile rahmet ve minnetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kütüphane, kurdele kesilmesiyle hizmete açıldı.