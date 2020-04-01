Kadirli'de yaşlılara ve ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı - Son Dakika

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı Şubesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evinden çıkmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar ve diğer ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu.

Osmaniye 'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

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