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Kadirli'de zabıta KDV indirimi denetimi yaptı - Son Dakika

Kadirli'de zabıta KDV indirimi denetimi yaptı

18.02.2022 20:38

Kadirli ilçesinde zabıta ekipleri, market, fırın, pastane ve bakkal gibi işletmelerde temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesine yönelik düzenlemenin ardından başlattığı denetimleri sürdürdü.

Kadirli ilçesinde zabıta ekipleri, market, fırın, pastane ve bakkal gibi işletmelerde temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesine yönelik düzenlemenin ardından başlattığı denetimleri sürdürdü.

Kadirli Belediyesi zabıta ekipleri, Atatürk Caddesi'nde gıda satışı yapan iş yerlerinde fiyat denetimi yaptı, iş yeri sahibi ve çalışanlara KDV indirimi hakkında uyarılarda bulundu.

Belediye Başkanı Ömer Tarhan, denetimlerle ilgili açıklamasında, zabıta ekiplerinin, KDV indirimi uygulanan temel gıda ürünlerinde indirim yapılıp yapılmadığını dikkatli şekilde kontrol ettiğini belirtti.

KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan marketlere ağır yaptırımlar uygulanacağını bildiren Tarhan, "Yeni düzenlemenin amacına ulaşması için ekiplerimiz denetimlerini sıkı tutacak. Kurallara uygun satış yapan esnafımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kadirli'de zabıta KDV indirimi denetimi yaptı
Kadirli'de zabıta KDV indirimi denetimi yaptı
Kadirli'de zabıta KDV indirimi denetimi yaptı

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Atatürk Caddesi, Market, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kadirli'de zabıta KDV indirimi denetimi yaptı - Son Dakika


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