Kadirli'deki festival Elazığ depremi nedeniyle iptal edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kadirli'deki festival Elazığ depremi nedeniyle iptal edildi - Son Dakika

Kadirli'deki festival Elazığ depremi nedeniyle iptal edildi

6 saat önce

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 6 yıldır geleneksel olarak düzenlenen Sucuk Ekmek Festivali ve Karne Şenliği Elazığ'da meydana gelen depremden dolayı iptal edildi.

Kadirli'deki festival Elazığ depremi nedeniyle iptal edildi, System.String[]

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 6 yıldır geleneksel olarak düzenlenen Sucuk Ekmek Festivali ve Karne Şenliği Elazığ'da meydana gelen depremden dolayı iptal edildi.


Kadirli Belediyesi tarafından bu yıl 7'incisi düzenlenecek olan sucuk ekmek festivali ve karne şenliği Elazığ depreminden dolayı iptal edildiğini açıklayan Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, "Dün akşam Elazığ ve Malatya'da bir deprem meydana geldi. Bu iki ilimizde ölen ve yaralanan vatandaşlarımız var. Deprem dolayısıyla Bu yıl düzenleyeceğimiz 6. Sucuk Ekmek Festivali ve Karne Şenliği'ni iptal ediyoruz. Hazırlanan Sucukları Elazığ'daki depremzedelere göndereceğiz. Elazığ'daki vatandaşlarımızın yaralarına merhem olmaya çalışacağız. Elazığ'da ve Malatya'da yaşanan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum" dedi.


Yarın yapılacak olan Sucuk Ekmek Festivali ve Karne şenliği kapsamında konser, tiyatro ve gösterilerin tamamının iptal edildiğini söyleyen Başkan Tarhan, hazırlanan 15 bin kişilik 2 ton sucuğunda Elazığ'a hemen yola çıkaracaklarını da sözlerine ekledi. - OSMANİYE

Osmaniye, Kadirli, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 09:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elazığ depremini bilen Naci Görür "Doğu Anadolu fayı uyandı" dedi ve Kahramanmaraş'ı uyardı
Deprem bölgesinden bir kötü haber daha: Hava sıcaklıkları düşüyor Elazığ'daki deprem sonrası ölü sayısı artıyor Elazığ'da 27 saatin sonunda mucize kurtuluş! Enkaz altındaki anne de kurtarıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2020 04:01:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kadirli'deki festival Elazığ depremi nedeniyle iptal edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]