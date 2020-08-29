Kadirli Devlet Hastanesi Başhekimliğine Dr. Şamil Gerek atandı - Son Dakika

Kadirli Devlet Hastanesi Başhekimliğine Dr. Şamil Gerek atandı

Düziçi Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Şamil Gerek, Kadirli Devlet Hastanesi Başhekimliği görevine atandı.

Düziçi Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Şamil Gerek, Kadirli Devlet Hastanesi Başhekimliği görevine atandı. Osmaniye Devlet Hastanesi Başhekimi iken 2016 yılında Düziçi Devlet Hastanesi Başhekimliği görevine getirilen Dahiliye Uzmanı Dr. Şamil Gerek, 4 yıllık görevinin ardından Kadirli Devlet Hastanesi Başhekimliği'ne atandı. Gerek, daha daha önce de Kadirli Devlet Hastanesi Başhekimliği görevinde bulunmuştu. - OSMANİYE

Son Dakika

Babası, Messi'nin yeni adresini bu sözlerle duyurdu: Manchester City'ye gitmeye karar verdi

Dağ aslanın kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyordu

Hande Ataizi'den "Ünlü olmak için senin gibi soyunmak mı lazım" diyen takipçisine cevap

Son dakika: Ağrı Doğubayazıt'ta teröristlerle çıkan çatışmada 2 askerimiz şehit oldu

Korona salgını ne zaman bitecek? Türk bilim insanı, önümüzdeki iki seneyi işaret etti

Lewandowski, Ballon d'Or'un bu sezon kendisine verilmesi gerektiğini söyledi

"Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsa oy verirsiniz?" anketinde Yavaş ve İmamoğlu'nu zorlayan bir isim var

ABD'yi karıştıran ses kaydı! Halası, Ivanka Trump'a ağır hakaret ediyor

Beşiktaş taraftarı, Quaresma'nın dönmesi için kampanya başlattı

Okul bahçesini yakan alkollü vatandaşın savunması şaşkına çevirdi: Test yapmak için yaktım

Erdoğan'ın imzasıyla sağlık çalışanların ücretsiz toplu taşıma hakkı yıl sonuna kadar uzatıldı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yetiştirilen kırmızı biber, 7 bin kişinin geçimini sağlıyor

Buket Aydın hamilelik iddialarına son noktayı koydu: Evlilik dışı çocuk doğurmayacağım

Fenerbahçe'nin yeni transferi Enner Valencia'nın kız kardeşi operasyonla kurtarıldı

Göztepe, Galatasaray'da kadroya girmekte zorlanan Yunus Akgün'ün peşine düştü