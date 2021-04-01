Kadirli Eğitim ve Kültür Vakfı Adana Şubesinden, AA Adana Bölge Müdürlüğüne ziyaret - Son Dakika

Ziyarette, Varmış ve yönetim kurulu üyeleri AA Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik ile görüştü.

Kadirli Eğitim ve Kültür Vakfı (KA-VAK) Adana Şube Başkanı Emine Şişman Varmış, Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

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