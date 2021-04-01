Kadirli Eğitim ve Kültür Vakfı Adana Şubesinden, AA Adana Bölge Müdürlüğüne ziyaret - Son Dakika

Kadirli Eğitim ve Kültür Vakfı (KA-VAK) Adana Şube Başkanı Emine Şişman Varmış, Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.
Ziyarette, Varmış ve yönetim kurulu üyeleri AA Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik ile görüştü.
Çalışmalarından ve faaliyetlerinden bahseden Başkan Varmış, AA personeline görevlerinde başarı diledi.
Firik de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Kaynak: AA
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