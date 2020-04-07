Kadirli Gençlik Merkezinde sağlık çalışanları için korumalı maske üretiliyor - Son Dakika

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Kadirli Gençlik Merkezinde sağlık çalışanları için korumalı maske üretiliyor
6 saat önce
Kadirli Gençlik Merkezinde gönüllüler tarafından sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla korumalı maske üretimi yapılıyor.
Kadirli Gençlik Merkezinde gönüllüler tarafından sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla korumalı maske üretimi yapılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 04:23 Kaynak: AA
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