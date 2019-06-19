Son Dakika Haberleri: Kadirli İlçe Müftüsü Gündoğdu, yaz Kur'an kurslarını ziyaret etti
Son Dakika Güncel Haber

Kadirli İlçe Müftüsü Gündoğdu, yaz Kur'an kurslarını ziyaret etti

51 dakika önce

Kadirli İlçe Müftüsü Necati Gündoğdu, Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yıl "Camiler Çocuk dolsun, ahlakı Kuran olsun" sloganıyla düzenlenen yaz Kur'an kurslarını ziyaret etti.

Kadirli İlçe Müftüsü Gündoğdu, yaz Kur'an kurslarını ziyaret etti, System.String[]
Kadirli İlçe Müftüsü Necati Gündoğdu, Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yıl "Camiler Çocuk dolsun, ahlakı Kuran olsun" sloganıyla düzenlenen yaz Kur'an kurslarını ziyaret etti.

Gündoğdu, 7 Mart Mahallesi'ndeki Miraç Camisinde düzenlenecek kursun açılış programına katıldı, kursa katılan çocuklarla sohbet etti.
Gündoğdu, burada yaptığı konuşmada kursların aileler ve çocukları için iyilik ve güzelliklere vesile olacağı inandıklarını söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca bu yıl "Camiler Çocuk dolsun, ahlakı Kuran olsun" sloganıyla düzenlenen kurslarda Kur'anı Kerim, itikaf, siyer, ahlak ve ibadet dersleri verileceği ifade eden Gündoğdu, "Yaz tatilinde çocuklarımız yüce dinimiz İslam'ı, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i ve Peygamberimizin ahlakını öğrenecek. Türkiye genelinde olduğu gibi kurslarımız, 8 hafta sürecek. Kurban Bayramı öncesi tamamlanacak kurslara katılanlara belge ile birlikte cami cemaatimizin destekleriyle çeşitli hediyeler verilecek. Bu yıl Kadirli'de 152 cami ve kuran kursunda yaklaşık 4 bin 700 öğrenci kayıt yaptırdı." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:03 Kaynak: AA
Diyanet İşleri Başkanlığı, Kuran-ı Kerim, Kadirli, Gündoğdu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! Yeni askerlik sistemiyle ilgili nihai oylama 25 Haziran'da yapılacak Son Dakika! Bakan Pakdemirli, Araklı'daki sel faciasında ölü sayısının 7'ye yükseldiğini açıkladı Yıldırım ile İmamoğlu arasındaki fark açılıyor? İşte Konda araştırmanın anket sonucu HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğu devam edecek

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 17:54:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadirli İlçe Müftüsü Gündoğdu, yaz Kur'an kurslarını ziyaret etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]