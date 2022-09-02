Osmaniye'de tarım aleti çaldığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Osmaniye'de tarım aleti çaldığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı

02.09.2022 12:52
Osmaniye'de tarım aleti çaldığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı

Kadirli ilçesinde bir evin bahçesinden tarım aleti çaldığı iddia edilen 2 kişi yakalandı.

Kadirli ilçesinde bir evin bahçesinden tarım aleti çaldığı iddia edilen 2 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Kadirli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir evin bahçesindeki tarım aletinin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, kimliklerini ve adreslerini belirledikleri şüpheliler T.M. ve C.E'yi operasyonla yakaladı.

Çalınan tarım aleti sahibine teslim edildi.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Kadirli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye'de tarım aleti çaldığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Osmaniye'de tarım aleti çaldığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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