Son Dakika Haberleri: Kadirli itfaiyesinden yangını tatbikatı
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Kadirli itfaiyesinden yangını tatbikatı

57 dakika önce

Kadirli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince belediye çalışanlarına yönelik yangın eğitimi ve tatbikatı gerçekleştirildi.

Kadirli itfaiyesinden yangını tatbikatı, System.String[]
Kadirli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince belediye çalışanlarına yönelik yangın eğitimi ve tatbikatı gerçekleştirildi.

Eski trafik eğitim parkında gerçekleştirilen tatbikatta ilk olarak yangın anında yapılması gerekenler konusunda bilgi verildi.

Daha sonra tatbikat kapsamında yangına ve yangın sonucu çıkan dumandan etkilenilmesi sonrası kurtarma ekipleri tarafından gerekli müdahalenin nasıl yapılacağı uygulamalı olarak aktarıldı.
Tatbikatı izleyen Belediye Başkanı Ömer Tarhan, ekiplerin her daim hazırlıklı olması açısından bu tür tatbikatları periyodik aralıklarla gerçekleştirdiklerini söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 03:44 Kaynak: AA
İtfaiye, Kadirli, Güncel
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