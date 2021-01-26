Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık, Kovid-19'u atlatıp görevine döndü - Son Dakika

Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından görevine başladı.

Kaymakam Arık, Belediye Başkanı Ömer Tarhan'ı kabulünde yaptığı açıklamada, hastalığı süresince kendisine destek olan doktor, hemşire ve sağlık görevlilerine teşekkür etti.

Sağlığına kavuşarak tekrar görevine dönmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Arık, şunları kaydetti:

"Yakalandığım Kovid-19 hastalığını atlatarak taburcu oldum. Rabbime şükürler olsun. Bu tedavi sürecinde çok fedakar bir çaba gösteren 7 Mart Hastanesi doktorlarına, hemşirelerine ve diğer sağlık personellerine, dualarını her zaman hissettiğim değerli dostlarıma ve vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Rabbim şifa bekleyen herkese acil şifalar versin."