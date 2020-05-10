Kadirli Kaymakamı Arık 100 yaş ve üzerindeki anneleri ziyaret etti - Son Dakika

Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık, ilçede yaşayan 100 yaş ve üzeri anneleri ziyaret etti.

Arık ve beraberindekiler, 108 yaşındaki Emine Kederoğlu'nu evinde ziyaret etti.

İlçe merkezi ve köylerde yaşayan 100 yaş ve üzeri 18 anneye ziyarette bulunacaklarını dile getiren Arık, şöyle konuştu:

"Hazreti Hatice Vakfı ve İçişleri Bakanlığı'nca anneler adına Sakarya'da oluşturulan 'Cennet Anneleri' hatıra ormanında, adına ağaç dikilen 100 yaş üzerindeki yaşlılara İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kaleme aldığı sertifikaları ulaştırmaya başladık. Çok memnun oldular. Bu annelerimizden biri olan 108 yaşındaki Zeynep Kederoğlu'nu da ziyaret ettik. Maşallah çok sağlıklı gördük kendisini. Allah sağlıklı ömürler versin. Vefa sosyal destek grubundaki görevlilerimizle diğer yaşlılarımıza ulaşacağız."

Kederoğlu da adına dikilen fidandan dolayı memnun olduğunu belirterek, sertifika ve diğer hediyelerden dolayı teşekkür etti.