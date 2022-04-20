Kadirli Kaymakamı Vehbi Bakır, Kent Müzesi'ni ziyaret etti - Son Dakika

Kadirli Kaymakamı Vehbi Bakır, cezaeviyken 2016'da müzeye dönüştürülen Kadirli Kent Müzesi'nde incelemelerde bulundu.

Bakır, müze sorumlusu Cevahir Zararsız ve Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Semercioğlu'ndan müzedeki eserlerle ilgili bilgi aldı.

Müzeyi herkesin ziyaret etmesini isteyen Bakır, "Müzenin, gençlerimize ve çocuklarımıza örnek olmasını, buradaki eserlerin onların sanat ve estetik duygularını geliştirmesini diliyorum." dedi.

Müze sorumlusu Cevahir Zararsız, 1970'de cezaevi olarak inşa edilen, 2016'da müzeye dönüştürülen Kent Müzesi'nde yörenin yemek kültürü, el sanatları ile sosyal ve ekonomik yaşantısından ögelerin sergilendiğini belirtti.