İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Tapsız da "Ödüllendir ki başarı kalıcı olsun" projesi kapsamında düzenledikleri ödül törenini geleneksel hale getireceklerini, ilçede eğitim öğretim seviyesini yüksek tutmak ve başarıyı kalıcı hale getirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Devlet Bahçeli, Kadirli, LGS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kadirli Kaymakamlığından YKS ve LGS'de başarılı olan öğrencilere ödül - Son Dakika

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