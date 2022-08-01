Kadirli Kaymakamlığından YKS ve LGS'de başarılı olan öğrencilere ödül - Son Dakika
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Kadirli Kaymakamlığından YKS ve LGS'de başarılı olan öğrencilere ödül

01.08.2022 18:55
Kadirli Kaymakamlığından YKS ve LGS'de başarılı olan öğrencilere ödül

Kadirli Kaymakamlığı tarafından Yükseköğretim Kurumu Sınavı (YKS) ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında başarı gösteren öğrencilere ödül verildi.

Kadirli Kaymakamlığı tarafından Yükseköğretim Kurumu Sınavı (YKS) ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında başarı gösteren öğrencilere ödül verildi.

Devlet Bahçeli Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Kaymakam Vehbi Bakır, öğrencilerin gösterdiği başarının hayat boyu sürmesini dileyerek, onlara destek veren öğretmenlere ve ailelerine teşekkür etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Tapsız da "Ödüllendir ki başarı kalıcı olsun" projesi kapsamında düzenledikleri ödül törenini geleneksel hale getireceklerini, ilçede eğitim öğretim seviyesini yüksek tutmak ve başarıyı kalıcı hale getirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından sınavlarda başarı gösteren öğrencilere çeşitli ödüller verildi.

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Kaynak: AA

Devlet Bahçeli, Kadirli, LGS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadirli Kaymakamlığından YKS ve LGS'de başarılı olan öğrencilere ödül - Son Dakika

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