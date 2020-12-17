Kadirli MYO'da elektrik programı, internet ve ağ teknolojileri laboratuvarı açıldı - Son Dakika

Kadirli Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) elektrik programı, internet ve ağ teknolojileri laboratuvarı hizmete alındı.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Rektörü Prof. Dr. Murat Türk, açılışta yaptığı konuşmada, laboratuvarların öğrenciler, sanayi ve meslek sahiplerine yönelik önemli bir hizmet vereceğini söyledi.

Teknolojinin son uygulamalarının bulunduğu laboratuvarların hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Türk, "Açılışını yaptığımız laboratuvarlarımızda, öğrencilerimiz için son teknolojik gelişmeler bulunmaktadır. Meslek sahibi olacak öğrencilerimizin en iyi şekilde eğitim alması amacıyla hazırlanan laboratuarlarda yüksek donanıma sahip bilgisayar teknoloji kullanılmmıştır. Kadirlimize ve okulumuza hayırlı olsun." diye konuştu.

Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık'ın da katıldığı programda OKÜ ile Kadirli Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bazı işletmeler arasında Ar-Ge, inovasyon ve staj iş birliği protokolü imzalandı.