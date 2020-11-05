Kadirli Organize Sanayi Bölgesinde fabrika işçileri karantinaya alındı - Son Dakika

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ilçesinde, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren kumaş fabrikasının yaklaşık bin çalışanı korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinde 14 gün karantinaya alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kadirli Organize Sanayi Bölgesinde faaliyette olan bir kumaş fabrikasında çalışan işçilere yapılan testlerde işçilerde korona virüs tespit edildi. Yaklaşık bin 400 çalışanı olan fabrikada bine yakın işçi için karantina kararı verildi.

Kadirli İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararında, "İlçemiz Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Birteks Tekstil San. ve Tic. Ltd.Şti. ve JNR Mensucat Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de çalışan yıllık izin ve idari izinli sayılan personel ve işçilerde korona virüs bulaşının önlenmesini sağlamak, işçilerin ve personellerin sağlığını korumak, salgını kontrol altında tutmak, sosyal izolasyona geçmelerini sağlamak amacıyla 14 gün süreyle, 18 Kasım 2020 Perşembe günü saat 08.00'a kadar ikametlerinde tedbir amaçlı izole edilmelerine karar verildi" denildi. - OSMANİYE