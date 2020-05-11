Kadirli ve Düziçi'nde berber, kuaför ve güzellik salonları yeniden faaliyete geçti - Son Dakika

Osmaniye'nin Kadirli ve Düziçi ilçelerinde berber, kuaför ve güzellik salonları yeniden faaliyete geçti.

Kadirli ilçesinde Belediye Başkanı Kadir Kara, iş yerlerini açan berber, kuaför ve güzellik salonlarını ziyaret ederek maske, dezenfektan ve tıraş malzemesi hediye etti.

Tarhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, iş yerini açan 220 esnafa yönelik hazırladıkları destek paketlerini teslim ettiklerini söyledi.

Belediye ekiplerinin iş yerlerini dezenfekte ettiğini dile getiren Tarhan, "2 ay sonra iş yerlerini açan esnafımıza hayırlı işler dileklerimizi ilettik. Destek amacıyla içerisinde maske, dezenfekte ve tıraş malzemesi bulunan paketleri verdik." diye konuştu.

Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner de berber, kuaför ve güzellik merkezlerini ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Esnafla sohbet ederek yeni getirilen kurallara mutlaka riayet edilmesi gerektiğine dikkati çeken Öner, "Kuaför ve güzellik salonuna sahip esnafımız bugün işbaşı yaptı. Sosyal mesafeyi korumaları, tek kullanımlık malzemeler kullanmaları ve içeriye az müşteri almaları gerektiğini söyledik. Ciddiyeti ve sorumluluğu elden bırakılmamalıyız. Alacağımız tedbirler virüsten daha güçlü." ifadelerini kullandı.