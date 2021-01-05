Kadirli'ye havyan mezarlığı açıldı - Son Dakika

Kadirli'ye havyan mezarlığı açıldı

05.01.2021 17:06

Kadirli'ye havyan mezarlığı açıldı Bölgede tek olan Hayvan mezarlığının açılışını belediye başkanı yaptı Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sahipli hayvanlara ait hayvan mezarlığı hizmete girdi.

Kadirli'ye havyan mezarlığı açıldı

Bölgede tek olan Hayvan mezarlığının açılışını belediye başkanı yaptı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sahipli hayvanlara ait hayvan mezarlığı hizmete girdi.

Merkez Kurtuluş Mahallesinde bulunan Köpek Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin yanına belediye tarafından hayvan mezarlığı yapıldı.

Açılışta bir açıklama yapan Kadirli Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan, "Bölgemizin ilk sahipli hayvan mezarlığını hizmete açtık. Vatandaşlarımızın sahipli hayvanlarını ölünce getirip mezarlığımıza gömebilirler. Burası geniş bir alan ve yeterince yer var. Hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Kadirli'ye havyan mezarlığı açıldı
Kadirli'ye havyan mezarlığı açıldı
Kadirli'ye havyan mezarlığı açıldı
Kadirli'ye havyan mezarlığı açıldı

Osmaniye, Kadirli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kadirli'ye havyan mezarlığı açıldı - Son Dakika


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