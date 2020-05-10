Kadiroğlu ve Ertaş'tan Anneler Günü mesajı - Son Dakika

Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu ve Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, "Anneler Günü" dolayısıyla birer mesaj yayımladılar.

Kadiroğlu, mesajında, Merhamet ve şefkatin timsali annelerin başımızın tacı ve en değerli varlıklarımız olduğunu belirtti.

Dünyanın her yerinde, hangi ırktan olursa olsun annelerin yüreğinin aynı erdemli duygularla çarptığını ifade eden Kadiroğlu, şunları kaydetti:

"Anne demek şefkat demektir, anne demek merhamet demektir, anne demek sabır ve metanet demektir, hülasa anne demek dünyadaki tüm güzellikleri tek kelimeyle ifade etmek demektir. Varlıklarıyla hayatımıza anlam katan, dünyamızı zenginleştiren annelerimiz, şefkat dolu yürekleri ile bizlere her zaman yol gösterici olmuşlardır. Bizlere, karşılıksız sevginin en güzel örneklerini sergilemişlerdir. Bunun içindir ki anne sevgisi, en büyük ve en kıymetli sevgilerden biridir. Hayattaki en değerli varlıkları olan evlatlarını bu vatanın kutsal topraklarına emanet eden şehit annelerimiz başta olmak üzere, tüm annelerimizin Anneler Günü'nü tebrik ediyorum."

Belediye Başkanı Ertaş ise şunları ifade etti:

"Hayatta ilk arkadaşımız, ilk öğretmenimiz olan ve bizleri bugünlere getiren annelerimize hak ettikleri sevgi ve saygıyı göstermek, onlardan bunları esirgememek hepimize düşen bir görev ve sorumluluktur. Ülkemize, kentimize ve insanlığa faydalı nesiller yetiştirmek için her türlü zorluğa göğüs gererek çalışan annelerimizin, aynı zamanda bir kadın olarak bütün toplumsal alanlarda hak ettikleri gibi yer almaları ve etkin olmaları ülkemiz için büyük bir kazançtır. En mutlu anlarımızda olduğu gibi, başa çıkamadığımız tüm güçlüklerde de sığındığımız, yanımızda bulacağımızdan emin olduğumuz annelerimizin gülen yüzleri bizim için çok değerlidir. Bu duygu ve düşüncelerle; bizleri koruyup kollayan, mutluluğumuzu kendi mutluluğu, üzüntümüzü kendi üzüntüsü bilen, başımızın tacı annelerimize selam ve sevgilerimi iletiyor, sağlık ve mutluluklar diliyorum. Şehit annelerimiz başta olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum."