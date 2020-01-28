Kadirov'un fotoğrafını paylaşan 25 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kadirov'un fotoğrafını paylaşan 25 kişi tutuklandı - Son Dakika

Kadirov'un fotoğrafını paylaşan 25 kişi tutuklandı

6 saat önce

Çeçenistan'ın geçici olarak görevi bırakan lideri Ramazan Kadirov'un papaz kıyafeti montajlı fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan 25 kişi tutuklandı.

Kadirov'un fotoğrafını paylaşan 25 kişi tutuklandı, System.String[]

Çeçenistan'ın geçici olarak görevi bırakan lideri Ramazan Kadirov'un papaz kıyafeti montajlı fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan 25 kişi tutuklandı.


Rusya'ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramazan Kadirov'un 2 hafta önce sağlık sorunları gerekçesiyle görevini geçici olarak bıraktığını duyurmasının ardından, üzerindeki baskılar devam ediyor. Rusya'ya bağlılığını ifade eden ve Putin ile iyi ilişkiler kuran Kadirov'u eleştiren Çeçenistan vatandaşları, Kadirov'un papaz kıyafeti giymiş fotomontajlı fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Bunun üzerine Çeçenistan savcılık makamları ve polisler harekete geçti. Kadirov'a hakaret ettiği gerekçesiyle 25 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin ifadeleri alındıktan sonra tutuklandığı öğrenildi.


Rus ve Çeçen basını tutuklular arasında öğrencilerin ve 62 yaşındaki bir taksi şoförünün bulunduğunu ve neredeyse her yaş aralığından birçok kişinin operasyonlarla evlerinden alındığını ifade etti. Yapılan operasyonlar ve tutuklamaların ardından, sosyal medya üzerinden birçok kullanıcı Kadirov'un papaz fotomontajlı fotoğrafını paylaşarak durumu protesto etmeye başladı ve tutukluların serbest bırakılmasını talep etti. - MOSKOVA

Ramazan Kadirov, Çeçenistan, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:15 Kaynak: İHA
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