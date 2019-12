Kadoil The One Awards'da finalde - Son Dakika

Türkiye'nin sektöründe en önemli kuruluşlarını bünyesinde barındıran Kadooğlu Holding, yatırımlarının yanı sıra gerçekleştirdiği ihracat ve sağladığı istihdamla adından sıkça söz ettirirken bünyesinde bulunan Kadoil akaryakıt dağıtım şirketi Marketing Türkiye ve pazar araştırmaları şirketi Akademetre iş birliğiyle gerçekleştirilen "İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü" araştırmasında ilk üç firma arasında kalarak finalde büyük ilgi gördü.



Türkiye'nin lider pazarlama platformu Marketing Türkiye ve pazar araştırmaları şirketi Akademetre iş birliğiyle gerçekleştirilen "İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü" araştırması baz alınarak düzenlenen "The One Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri araştırmasında Kadoil finalde ilk üç arasında yer aldı. Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Kadooğlu Holding Kurumsal İletişim ve Pazarlama Koordinatörü Uyum Varol yaptığı değerlendirmede "Akaryakıt sektöründe genç ve yerli oyuncular arasında yer alan Kadoil'in marka başarısı hedef kitlesi tarafından bilinmesi ve temsil ettiği değerlere sadık kalması ile her geçen yıl daha da sağlamlaşmıştır. Ekibimizin üstün emekleri sonucu aldığımız ödüller bunun en güzel kanıtıdır. Tüketicilerimizin beğeni ve güvenini kazanmak için var gücümüzle çalıştık ve 550 in üzerindeki bayilerimiz ile kocaman bir aile olduk. The One Awards'da üst sıralarda yer almanın cesaret ve motivasyonuyla yeni yılda da başarı grafiğimizi sürdürülebilir kılacağız" dedi.



İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü markalar için önemli



İlk kez 2015 yılında 12 sektör üzerinden yapılan "İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü"nde zaman içinde farklı sektörlerden gelen talepler doğrultusunda ölçümlemenin ve ödüllerin kapsamı genişletildi. The One Awards altıncı yılına yakışır şekilde kapsamını daha da genişleterek 50'yi aşkın kategoride yıl içinde itibarını en çok artıran markalarla bu başarının en büyük paydaşları olan reklam, medya planlama, dijital ve halkla ilişkiler ajansları 9 Ocak 2020'de düzenlenecek törenle ödüllerine kavuşacak. Kadooğlu Holding bünyesinde faaliyet gösteren Kadoil'in de finalde ödül almasına kesin gözüyle bakılıyor. - GAZİANTEP