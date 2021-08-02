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Kadooğlu'nun çifte gururu - Son Dakika

Kadooğlu'nun çifte gururu

02.08.2021 13:18
Kadooğlu'nun çifte gururu, System.String[]

Türkiye'nin en büyük özel sektör şirketlerini belirlenmesi amacıyla bir ekonomi derğisinin "Capital 500" araştırmasının sonuçları açıklandı.

Türkiye'nin en büyük özel sektör şirketlerini belirlenmesi amacıyla bir Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi derğisinin "Capital 500" araştırmasının sonuçları açıklandı. Listede Kadooğlu Holding iki şirketle yer alma başarısı gösterdi.

Türkiye'nin en prestijli ekonomi dergilerinden birinin şirketlerin 2020 yılı cirolarını baz alarak gerçekleştirdiği araştırmaya Gaziantepli firmalar damgasını vurdu. Listede Gaziantep'ten 24 firma yer alırken, Gaziantep merkezli Kadooğlu Holding'in akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren şirketi Kadoil ve Kadooğlu Yağ şirketleri de listede üst sıralarda yer aldı.

İki şirketin birden Capital 500'de yer alması Kadooğlu Holding'e bu yıl çifte gurur yaşattı. Türkiye'nin dev şirketlerinin 2020 yılını nasıl bir performansla kapattığını ortaya koyan araştırma sonuçlarına göre, Türkiye akaryakıt sektörünün önde gelen firmalarından Kadoil, Capital 500'de 203. sırada yer alırken, yine ülkenin en hızlı büyüyen şirketleri arasında yer alan Kadooğlu Yağ ise listeye 384. sıradan girme başarısı gösterdi.

"Türkiye için üretiyoruz"

Kadooğlu Holding markalarının sıralamaya iki marka ile girmesinin gururunu yaşadıklarını anlatan Kadooğlu Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Celal Kadooğlu, Türkiye'nin her anlamda kalkınmasının üretimle mümkün olacağını kaydetti. Kadooğlu, "Ülkemizde üst üste yaşanan yangınlardan dolayı yaşadığımız üzüntü çok büyük. Şimdi ülkemizin her anlamda güçlenmesi için birlik ve beraber içerisinde daha çok çalışmamız, daha çok üretmemiz gerekiyor. Kadooğlu Holding olarak akaryakıttan otogaza, gıdadan inşaata, iç-dış ticaretten istasyon işletmeciliğine kadar birçok farklı alanda faaliyet gösteriyoruz. Holding bünyesinde yer alan tüm şirketlerimizde yatırım, üretim, istihdam ve ihracatımızı artırmak için var gücümüzle çalışmaya devam ederek ülkemizin 2023 hedeflerine katkı sunmanın heyecanı ile yaşıyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kadooğlu'nun çifte gururu

Gaziantep, Kadooğlu, Ekonomi, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kadooğlu'nun çifte gururu - Son Dakika Ekonomi


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