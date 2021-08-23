'"Kadrajımdan Sakarya" fotoğraf yarışmasında ödüller sahibini buldu - Son Dakika

Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Sakarya'nın kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen fotoğraf yarışmasında ödüller sahibini buldu.

Gençlerin Sakarya'yı ve Sakarya'daki anılarını yansıtan amatör ve profesyonel fotoğrafların paylaşılmasını sağlamak ve gençlerin fotoğraf sanatına ilgilerini artırmak amaçlarıyla düzenlenen "Kadrajımdan Sakarya" konulu fotoğraf yarışmasına katılım sağlayan öğrencilerin eserleri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilen jüri heyeti tarafından değerlendirildi.

Yarışmada dereceye giren eserlere ödülleri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü binasında yapılan törenle verildi.

Birinci olan Yusuf Taha Çıda'ya mini fotoğraf makinesi, ikinci Hafsa Koçer'e akıllı saat ve kitap seti, üçüncü yarışmacı Ecrin Mehmetefendioğlu'na ise akıllı saat hediye edildi.