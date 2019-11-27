Kadriye Kemal Gürel'de pilav ayran kermesi

Balıkesir Kadriye Kemal Gürel İlkokulu Okul Aile Birliği tarafından gerçekleştirilen kermese veliler ve öğrenciler büyük ilgi gösterdi.



Kadriye Kemal Gürel İlkokulu Okul Aile Birliği tarafından okulda gerçekleştirilen kermeste öğrenciler hep birlikte pilav yiyerek ayran içtiler. Kadriye Kemal Gürel İlkokul Müdürü Teyfik Yıldırım yaptığı açıklamada "Her yıl öğrencilerimize birinci ve ikinci dönemlerde birer kere okul aile birliği tarafından kermes düzenliyoruz. Okul aile birliği gerekli planlamayı sene başında yapıyorlar. Bu senede ara tatil dönüşünde sonra planladık. Bu kermes öğrencilerimizin sınıflarında sıralarına oturmuş şekilde öğretmenlerin gözetiminde yemeklerini yemelerini sağlıyoruz. Bu konuda bize velilerimiz ve sınıf annelerimiz başta olmak üzere destek alıyoruz. Öğrencilerimize sağlıklı beslenme başta olmak üzere uymaları gereken kuralları da öğretmenlerimiz sayesinde anlatıyoruz"dedi.



Kadriye Kemal Gürel İlkokul Okul Aile Birliği Başkan yardımcısı Habibe Erden ise "Okulumuzda bu yıl kermesimizi pasta börek yerine pilav ve ayranla gerçekleştirmeyi planladık. Sınıf annelerimizin desteği ile tüm öğrencilerimize sınıflarında pilav ve ayranlarını dağıttık. Pilav ve ayranla yaptığımız kermesimizin okulumuza biraz daha fazla destek olacağını düşündük. Elde edilen geliri okulumuzun ihtiyaçları için kullanacağız"şeklinde konuştu. - BALIKESİR