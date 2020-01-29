Kadriye Sincer son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Tedavi gördüğü hastanede vefat eden DSP Genel Başkan Yardımcısı ve Örgüt Kurulu Başkanı Erdoğan Sincer'in eşi Kadriye Sincer, toprağa verildi.

Sincer için Bayrampaşa Merkez Camisi'nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Sincer'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ile çok sayıda partili ve vatandaş katıldı.

Kadriye Sincer'in cenazesi Cebeci Mezarlığı'na defnedildi.