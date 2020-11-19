- Kadriye Yılmaz, engellerini sporla aştı üç farklı branşta başarılara koştu

3 branşı aynı anda yapan tek engelli sporcu

KAYSERİ - Kayseri'de doğuştan bedensel engelli Kadriye Yılmaz, 20 yaşında üç farklı spor branşını başarılı bir şekilde yapıyor. Kadriye Yılmaz, Türkiye'de tekerlekli sandalyede okçuluk, tekerlekli sandalye basketbol ve badminton sporunu aynı anda yapan tek sporcu olarak dikkat çekiyor. Yılmaz, pandemi sürecinin ardından düzenlenecek olan Avrupa ve Dünya şampiyonalarında ülkemizi temsil etmeyi iple çekiyor.

Spor hayatına tekerlekli sandalye basketbolu ile başlayan Kadriye Yılmaz, yanına zaman içerisinde badminton ve okçuluk sporunu da ekledi. Özellikle okçuluk konusunda ülkemizde bu sporu yapan az kişiden biri olan Yılmaz, "Okçuluk özellikle pahalı bir spor. Bu durum beni zorluyor. Okçuluk malzemeleri özel aparatlar gerektirdiği için pahalı. Destek olmadan yapılması ve devam ettirilmesi çok zor. Malzeme konusunda destek bekliyorum" dedi. Antrenör Arzu Bayram Eser nezaretinde çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren Kadriye Yılmaz, pandemi nedeniyle uluslararası organizasyonların yapılamamasından dolayı çok istediği milli formayı giyemiyor. Gerekli ölçümlerin yapıldığını ve Kadriye Yılmaz'ın tekerlekli sandalye okçuluk sporunda turnuvalara katılma hakkı elde ettiğini dile getiren Antrenör Arzu Bayram Eser, "Kadriye ülkemizi Avrupa veya Dünya şampiyonasında temsil edebilecek tek sporcu. Pandemi dolayısıyla turnuvalar yapılamıyor. Son alınan bakanlar kurulu kararları nedeniyle gelen kısıtlamaların ardından antrenmanlarımızı da durdurmak zorunda kaldık. Bu dönemin biran önce bitmesini ve turnuvaların başlamasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Tek hayali milli formayı giymek

Spor konusunda tek hayalinin milli formayı giymek olduğunu dile getiren Kadriye Yılmaz, "Şu anda üç ayrı branşta spor ile ilgileniyorum. Bu branşlar badminton, tekerlekli sandalye basketbol ve okçuluk. Tekerlekli sandalye üzerinde okçuluk branşında Kayseri'de tekim. Her branşta olduğu gibi bu işte de zorluklar var. Avrupa'ya gitmek, milli olmak çok gurur verici bir şey. Ülkemi temsil etmeyi çok istiyorum. Tek hedefim milli bir sporcu olarak ülkemi temsil etmek" ifadelerini kullandı.

Spor engelliler için önemli bir fırsat

Kendisi gibi engelli bireylerin spor ile tanışmasının çok önemli olduğunu söyleyen Kadriye Yılmaz, bu branşların iyi tanıtılmasının birçok engelli vatandaşın hayatını değiştirebileceğini vurguladı. Kadriye Yılmaz, "Kendi psikolojik durumundan dolayı olsun, ailesinden dolayı eve kapanan çok engelli var. Keşke engelli spor branşları daha çok tanınsa. Ben bu branşların doğru şekilde tanıtılmadığını düşünüyorum. Bu tanıtım iyi yapılamadığı için bir çok engelli evinde oturuyor. Başka şeylerle ilgilenemiyor. Keşke eve kapanan her engelli çıksa ve spor yapsa. O kadar keyifli ki. Sporun benim hayatıma çok fazla olumlu katkısı oldu" dedi.

En büyük destek ailesinden

Üç ayrı spor branşında başarılı şekilde ilerleyen Kadriye Ylmaz'a en büyük desteği ailesi veriyor. Sporun büyük yararını gördüklerini dile getiren baba Şenol Yılmaz, ailelerin çocuklarının engel durumuna bakmaksızın spora yönlendirmesinin onlara büyük katkı vereceğini dile getirdi.