Kadro alan taşeronlar taleplerini dile getirdi

Hak İş Konfederasyonuna bağlı Öz büro iş Sendikası İl Başkanı Yılmaz Diler ve sendika yönetici ve üyeleri Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde toplanarak basın açıklaması yaptılar.

Diler, burada yaptığı açıklamada 2 Nisan 2018 tarihinde 696 sayılı KHK ile kadroya geçen üyelerimin o tarihten itibaren yaşadıkları ekonomik kayıpların ve her geçen gün artan psikolojik baskıların dayanılmaz boyutlara ulaştığını söyledi.



Diler şunları söyledi: "Taşeron çalışanıyken yaşadığımız hak kayıplarının, haksız ve yanlış uygulamaların sebebi olarak taşeron sistemini görüyor bunu anlayabiliyorduk. Ancak kadrolu olduktan sonra bu sorunların ve haksızlıkların artarak devam ediyor olmasını asla kabul etmiyoruz.



Hastane gibi insan sağlığını ve insan yaşamını doğrudan etkileyen hizmet süreçlerinin başarılı olmasının yolu çalışanların motivasyonu ve performansından geçmektedir. Ancak üzülerek ifade edelim ki bu durum göz ardı edilmekte, bir kısım idareciler tarafından üyelerimize uygulanan psikolojik baskıların ardı arkası kesilmemektedir.696 sayılı KHK gereği tüm haklarımızla kadroya geçirilmiş olmamıza rağmen, eğitim intibaklarımız, yüzdelik dilimlerimiz, enflasyon farklarımız bordrolarımızdan çıkartılmıştır. 2018 yılında Yüksek Hakem Kurulu Toplu İş Sözleşmelerindeki zam oranı %4 + %4 iken, enflasyon oranı %21'dir. Kamuda çalışan tüm işçi, memur ve hatta emekliler enflasyon farklarını almışken; ağır iş koşullarında çalışan üyelerimize %13'lük enflasyon farkının verilmemesini asla doğru bulmuyoruz.



696 sayılı KHK'nın 112. maddesinde Kamu Çerçeve Protokolü imzalanabileceği açıkken kadroya geçtiğimiz tarihten bugüne 16 ay geçmiş olmasına rağmen neden kamu çerçeve protokolü imzalanmadı?



Hastanedeki hizmet süreçlerinin olmazsa olmazları olan HBYS çalışanlarının kadroları neden hala açıklanmıyor? Memurların ve diğer kamu çalışanlarının nakil ve tayin hakları olmasına rağmen kendileri de kamu çalışanı olan üyelerimizin bu haktan yoksun olmaları aile bütünlüklerini ciddi şekilde bozmaktadır.



Bütün bu sorunların yaşanmasının en temel sebebi 696 sayılı KHK değil, yöneticilerin keyfi ve yanlış yorumlarıdır. Keyfi uygulamaları ile üyelerimiz üzerinde baskı ve mobing uygulayan idarecilerin bulunduğu işyerlerinde çalışmak üyelerimiz için dayanılmaz hale gelmiştir.



Kamuda işini özveriyle yapan ancak taşeron sistemindeyken yıllardır büyük mağduriyetler yaşayan üyelerimizin sorunlarının hala çözülmemesi nedeniyle görevlerinin gereklerini yerine getirmekte ihmal gösteren bir kısım kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunma zorunluluğumuz doğmuştur. Yapılan tüm bu haksız uygulamaların sona erdirilmesi ve iş yerindeki huzurun ve etkin/verimli çalışma ortamının tekrar sağlanabilmesi amacıyla yapacağımız suç duyurusu sonucunda yüce Türk yargısının, sorumlular hakkında en ağır cezaya hükmedeceklerine olan inancımız tamdır. Üzerinde durmak istediğimiz bir diğer önemli konu ise sağlıkta şiddet olaylarının her geçen gün artmasıdır. En son Pazartesi günü Ağrı Doğubeyazıt Hastanesi'nde görev yapmakta olan üyemiz Ahmet Akbaş hasta yakınları tarafından bıçaklanarak ağır bir şekilde yaralanmıştır. Şu anda görev yaptığı hastanenin yoğun bakımında yaşam mücadelesi veren üyemize acil şifalar diliyoruz. Sağlıkta şiddet olaylarının bir an önce son bulması için hastane yönetimlerimizi ve bakanlıklarımızı göreve davet ediyoruz. Sonuç olarak 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yüzbinlerce insanı mutlu eden Cumhurbaşkanımızın kararname ile güvence altına aldığı haklarımızın bordrolarımızdan çıkartılmış olması hem KHK'ya hem de mevzuata aykırılık teşkil etmektedir. Bütün ilgililerden Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda hareket etmelerini, çalışan mağduriyetinin önlenmesi ve kamu zararının önüne geçilmesi konularında hassasiyet göstermelerini talep ediyoruz." - ERZURUM

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

