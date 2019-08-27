Kadro yenilendi

ES Film'in yapımcılığını üstlendiği dizinin 4'üncü sezonunda yönetmenlik koltuğunu iki isim paylaşıyor. Doğan Ümit Karaca ve Volkan Kapkın'ın yönetmenliğini yapacağı Payitaht Abdülhamid'in oyuncu kadrosuna ise 5 yeni isim katılıyor. Devrim Yakut "Cemile Sultan", Sermet Yeşil "Zalman David Levontin", Ceyhun Mengirlioğlu "Mehmet Celaleddin", Gülsüm İlhan Ali "Gülcemal" ve Alp Akar da "Ahmet Nurettin Efendi" rolleriyle ekrana gelecek.