Son Dakika Haberleri: Kadro yenilendi
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Kadro yenilendi

1 saat önce

ES Film'in yapımcılığını üstlendiği dizinin 4'üncü sezonunda yönetmenlik koltuğunu iki isim paylaşıyor.

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ES Film'in yapımcılığını üstlendiği dizinin 4'üncü sezonunda yönetmenlik koltuğunu iki isim paylaşıyor. Doğan Ümit Karaca ve Volkan Kapkın'ın yönetmenliğini yapacağı Payitaht Abdülhamid'in oyuncu kadrosuna ise 5 yeni isim katılıyor. Devrim Yakut "Cemile Sultan", Sermet Yeşil "Zalman David Levontin", Ceyhun Mengirlioğlu "Mehmet Celaleddin", Gülsüm İlhan Ali "Gülcemal" ve Alp Akar da "Ahmet Nurettin Efendi" rolleriyle ekrana gelecek.

Doğan Ümit Karaca, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 01:09 
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