Üye Girişi
Kadroda düşünülmeyen Miha Zajc, Vitor Pereira'nın gözüne girdi - Son Dakika

Kadroda düşünülmeyen Miha Zajc, Vitor Pereira'nın gözüne girdi

28.07.2021 12:06

Yeni sezon hazırlık maçlarında futbolcuları deneyen Vitor Pereira, Miha Zajc'ın takımda kalmasını istiyor. İlk dönemine göre çok daha olgun gözüken Zajc, Portekizli hocanın gözüne girdi. Fenerbahçe'nin oynayacağı 3-4-3 sisteminde Miha Zajc, kurgunun önemli parçalarından biri olacak.

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Sarı-Lacivertliler'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Thiam, Sadık, Kemal Ademi ve Oğuz Kağan Güçtekin'in biletini kesen Vitor Pereira, Miha Zajc'ın gösterdiği performanstan etkilendi ve takımda kalmasını istedi.

Milliyet'in haberine göre takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Zajc, performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Pereira satılması beklenen futbolcuyu şu an için yeni oyun sisteminde değerlendirecek.

Kadroda düşünülmeyen Miha Zajc, Vitor Pereira'nın kahramanı oldu

KAFALARI KARIŞTIRDI

Sloven orta saha, özellikle hazırlık maçlarındaki performansıyla beğeni topladı. Gençlerbirliği maçında da şık bir gol atan Zajc, gönderilmesi beklenen isimler arasındayken kafaları karıştırdı.

Kadroda düşünülmeyen Miha Zajc, Vitor Pereira'nın kahramanı oldu

AYRINTIYI YAKALADI

Ancak bu durum Vitor Pereira için sürpriz olmadı. Yardımcılarıyla beraber kadrosundaki futbolcuların geçen sezonki performanslarını detaylıca inceleyen Pereira, Zajc konusunda önemli bir ayrıntı yakaladı. Geçen sezon İtalya'da Genoa'da kiralık oynayan 27 yaşındaki Zajc, bu sezon planlanan 3-4-3 sistemine en uygun isim olarak göze çarptı.

Kadroda düşünülmeyen Miha Zajc, Vitor Pereira'nın gözüne girdi

Oğuz Kağan Güçtekin, Kemal Ademi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kadroda düşünülmeyen Miha Zajc, Vitor Pereira'nın gözüne girdi - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Türk-Amerikan ortak yapımı 12:04 Türk-Amerikan ortak yapımı "X The End Time" filminin fragmanı 3 günde 2,5 milyon izlendi Alex Teixeira'nın paylaşımı Beşiktaş taraftarını ayağa kaldırdı 11:52 Alex Teixeira'nın paylaşımı Beşiktaş taraftarını ayağa kaldırdı Berdan Mardini'nin eski eşi, şarkıcı için uzaklaştırma kararı aldırdı 11:36 Berdan Mardini'nin eski eşi, şarkıcı için uzaklaştırma kararı aldırdı
Şevval Şahin'e Marcus'tan kasetli şantaj iddiası: Yayınlarsam hayatın biter 11:17 Şevval Şahin'e Marcus'tan kasetli şantaj iddiası: Yayınlarsam hayatın biter Rumen şarkıcı Otilia Bruma,cinsel ilişki itirafıyla ülkesinde gündeme oturdu 10:59 Rumen şarkıcı Otilia Bruma,cinsel ilişki itirafıyla ülkesinde gündeme oturdu Bordo-Mavililer'in yıldızı Hamsik'e doğum gününde hediye gelen otomobil ağızları açık bıraktı 10:51 Bordo-Mavililer'in yıldızı Hamsik'e doğum gününde hediye gelen otomobil ağızları açık bıraktı
Son Dakika! 10:16 Son Dakika! "Mültecilerin su faturalarına 10 kat zam yapacağız" diyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı Demet Akalın'da sessiz kalmadı, isyan etti: 3.5 milyon Afgan geliyormuş, ne yapacağız? 09:49 Demet Akalın'da sessiz kalmadı, isyan etti: 3.5 milyon Afgan geliyormuş, ne yapacağız?

Son Dakika Haberleri
12:06 Kadroda düşünülmeyen Miha Zajc, Vitor Pereira'nın gözüne girdi
11:54 Son Dakika! Son bir haftada vaka sayısının en çok arttığı iller Siirt, Diyarbakır, Ağrı, Bitlis ve Giresun oldu
11:52 Alex Teixeira'nın paylaşımı Beşiktaş taraftarını ayağa kaldırdı
11:14 Yeni güne düşüşle başlayan dolar, 8,56 seviyelerinden işlem görüyor
11:13 Bilim Kurulu Üyesi Necmi İlhan: Aşı olmayanlara kısıtlama yerine onları aşıya teşvik etmek daha önemli
11:08 Sabri Sarıoğlu'nun eşi, sosyal medyadan Galatasaray'a sitem etti
10:58 Rumen şarkıcı Otilia Bruma,cinsel ilişki itirafıyla ülkesinde gündeme oturdu
10:57 YKS'nin ilk oturumunun birincisi Adana'dan çıktı
10:50 Bordo-Mavililer'in yıldızı Hamsik'e doğum gününde hediye gelen otomobil ağızları açık bıraktı
10:45 HDP'li vekilden şaşkınlık veren suçlama: AK Parti yüzünden aşı olmuyorlar
Nihat Özdemir'den sert çıkış: Yabancı kuralını bildirmiştik, planınızı ona göre yapsaydınız Nihat Özdemir'den sert çıkış: Yabancı kuralını bildirmiştik, planınızı ona göre yapsaydınız         
12:11
Son Dakika! Son bir haftada vaka sayısının en çok arttığı iller Siirt, Diyarbakır, Ağrı, Bitlis ve Giresun oldu Son Dakika! Son bir haftada vaka sayısının en çok arttığı iller Siirt, Diyarbakır, Ağrı, Bitlis ve Giresun oldu         
11:54
Bir hafta önce camilerden yapılan Bir hafta önce camilerden yapılan "Aşı olun" anonsu fayda etmedi, Siirt'te vakalar patladı         
11:40
12 yıllık evlilik bitti! Memet Ali Alabora ile Pınar Öğün boşandı 12 yıllık evlilik bitti! Memet Ali Alabora ile Pınar Öğün boşandı         
11:22
Sabri Sarıoğlu'nun eşi, sosyal medyadan Galatasaray'a sitem etti Sabri Sarıoğlu'nun eşi, sosyal medyadan Galatasaray'a sitem etti         
11:09
YKS'nin ilk oturumunun birincisi Adana'dan çıktı YKS'nin ilk oturumunun birincisi Adana'dan çıktı         
10:57
Mimarlar Odası verdiği hukuk mücadelesini kazandı! Anıtkabir'e konulan otomatlar kaldırıldı Mimarlar Odası verdiği hukuk mücadelesini kazandı! Anıtkabir'e konulan otomatlar kaldırıldı         
10:48
Nokia 6310 efsanesi modern versiyonu ile geri geldi Nokia 6310 efsanesi modern versiyonu ile geri geldi         
09:53
İmamoğlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a destek vermedi: O tür söylemleri kabul etmiyorum İmamoğlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a destek vermedi: O tür söylemleri kabul etmiyorum         
09:39
Taliban, Afganistan'lı komedyen Nazar Mohammad'i boğazını keserek öldürdü Taliban, Afganistan'lı komedyen Nazar Mohammad'i boğazını keserek öldürdü         
09:34
Bill Gates Bodrum'a demir attı! Akşam yemeği için gittiği restoranda 80 bin liralık hesap ödedi Bill Gates Bodrum'a demir attı! Akşam yemeği için gittiği restoranda 80 bin liralık hesap ödedi         
09:16
Bodrum'daki lahmacun fiyatı polemiğine İbrahim Tatlıses de dahil oldu: 10 liraya lahmacun mu olur Bodrum'daki lahmacun fiyatı polemiğine İbrahim Tatlıses de dahil oldu: 10 liraya lahmacun mu olur         
00:27
Aldatan erkek fena yakalandı! Kadının uyguladığı yöntem, dedektiflere taş çıkarttı Aldatan erkek fena yakalandı! Kadının uyguladığı yöntem, dedektiflere taş çıkarttı         
23:46
Tecavüz girişimine direnince kafasına taşla vurulan 17 yaşındaki kız makineye bağlandı Tecavüz girişimine direnince kafasına taşla vurulan 17 yaşındaki kız makineye bağlandı         
20:48
Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızı Meral'in son halini görenler dönüp tekrar bakıyor Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızı Meral'in son halini görenler dönüp tekrar bakıyor         
18:01
Mülteciler birlik oldu! Sosyal medyada Mülteciler birlik oldu! Sosyal medyada "Gitmiyoruz" etiketiyle kampanya başlattı         
17:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2021 12:19:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kadroda düşünülmeyen Miha Zajc, Vitor Pereira'nın gözüne girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement