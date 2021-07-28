Kadroda düşünülmeyen Miha Zajc, Vitor Pereira'nın gözüne girdi

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Sarı-Lacivertliler'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Thiam, Sadık, Kemal Ademi ve Oğuz Kağan Güçtekin'in biletini kesen Vitor Pereira, Miha Zajc'ın gösterdiği performanstan etkilendi ve takımda kalmasını istedi.

Milliyet'in haberine göre takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Zajc, performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Pereira satılması beklenen futbolcuyu şu an için yeni oyun sisteminde değerlendirecek.

KAFALARI KARIŞTIRDI

Sloven orta saha, özellikle hazırlık maçlarındaki performansıyla beğeni topladı. Gençlerbirliği maçında da şık bir gol atan Zajc, gönderilmesi beklenen isimler arasındayken kafaları karıştırdı.

AYRINTIYI YAKALADI

Ancak bu durum Vitor Pereira için sürpriz olmadı. Yardımcılarıyla beraber kadrosundaki futbolcuların geçen sezonki performanslarını detaylıca inceleyen Pereira, Zajc konusunda önemli bir ayrıntı yakaladı. Geçen sezon İtalya'da Genoa'da kiralık oynayan 27 yaşındaki Zajc, bu sezon planlanan 3-4-3 sistemine en uygun isim olarak göze çarptı.