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Kadrodaki değişim Trabzonspor'a yaradı - Son Dakika

Kadrodaki değişim Trabzonspor'a yaradı

01.09.2021 11:14
Kadrodaki değişim Trabzonspor'a yaradı, System.String[]

Kiralık ve sözleşmeli 14'ü genç toplamda 24 oyuncusu ile yollarını ayırıp, 9 ismi kadrosuna katan Trabzonspor'a değişim yaradı.

Kiralık ve sözleşmeli 14'ü genç toplamda 24 oyuncusu ile yollarını ayırıp, 9 ismi kadrosuna katan Trabzonspor'a değişim yaradı. Süper Lig'de geride kalan sezonda 8 haftada tek galibiyeti bulunan bordo-mavililer, bu sezon ise üç hafta sonunda 9 puan ile zirve koltuğunda yer aldı.

2020-21 sezonunun sona ermesiyle kiralık ve sözleşmeli oyuncuları Ekuban, Marlon, Baker, Afobe, Diabate, Flavio, Hosseini, Campi, Kamil Ahmet, Ahmet Canbaz'ın yanı sıra genç isimler Abdurrahim, Anıl Başaran, Safa Kınalı, Koray Kılınç, Hakan Yeşil, Behlül Aydın, Muhammet Akpınar, Kerem Baykuş, Tunahan Ergül, Atakan Gündüz, Furkan Tütüncü, Ahmet Eren, Taha Tunç ve Faruk Can Genç olmak üzere toplamda 24 futbolcusu ile yollarını ayıran bordo-mavililer, Peres, Gervinho, Hamsik, Koita, Dorukhan, İsmail, Cornelius, Siopis ve son olarak Denswil'i kadrosuna kattı. 24 oyuncuya veda ettikten sonra 9 isim ile kadrosunu güçlendiren Trabzonspor'da değişim sonuçlara da yansıdı. Süper Lig'de geride kalan sezonda 8 haftada tek galibiyet alabilen Karadeniz ekibi, bu sezon ise üç hafta sonunda 9 puan ile zirve koltuğunda yer aldı.

9 İSİMDEN 7'Sİ FORMA ŞANSI BULDUBu arada Trabzonspor'un bu sezon kadrosuna kattığı 9 isimden 8'i forma şansı buldu. Lig ve Avrupa mücadelelerinde Hamsik toplamda 7 maçta 624 dakika süre alarak bu isimler arasında en çok sahada kalan isim olurken, Roma ile oynanan rövanş mücadelesinde sakatlanan Peres 6 maçta 522 dakika, yine Roma ile oynanan rövanş mücadelesinde sakatlanan Gervinho 6 maçta 387 dakika, İsmail 5 maçta 339 dakika, Siopis 3 maçta 113 dakika, yine Roma ile oynanan rövanş mücadelesinde sakatlanan Cornelius 4 maçta 108 dakika, Koita 3 maçta 26 dakika forma giydi. Sakatlığı nedeniyle henüz forma şansı bulamayan Dorukhan'ın yanı sıra son oynanan Giresunspor karşılaşması öncesinde transferi gerçekleşen ve takımla tek antrenmana çıkan Denswil de henüz bordo-mavili forma ile sahaya çıkamadı.

Kadrodaki değişim Trabzonspor'a yaradı

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Gervinho, Roma, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Kadrodaki değişim Trabzonspor'a yaradı - Son Dakika Spor


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