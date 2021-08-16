Kadrolu işçilerin toplu iş sözleşmesi imzalandı

Çayırova Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası Kocaeli Şubesi arasında kadrolu işçileri kapsayan 3 yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Belediyede görev yapan kadrolu 63 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ile Hizmet İş Sendikası Kocaeli Şubesi Başkanı İdris Ersoy arasında imzalandı. 01.01.2021 ve 31.12.2023 tarihleri arasında geçerli olan sözleşmeye göre birinci yıl için enflasyon oranı +2 puan olmak üzere yüzde 15.60 ücret zammı yapıldı. 2022 yılı için tüfe artış oranı +1 puan refah payı ve 2023 yılı için de tüfe artış oranı +1 puan refah payı ücret zammında anlaşma sağlandı.

Toplu iş sözleşmesini imzalayan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Göreve geldiğimiz günden bu yana işçi ve emekçi kardeşlerimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Toplu iş sözleşmemiz, Çayırovamız'a birlikte hizmet ettiğimiz mesai arkadaşlarıma hayırlı ve bereketli olsun" dedi. - KOCAELİ