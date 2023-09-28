İsmail Kartal: Osayi Samuel'in kaburgasında ezik var

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Başakşehir maçı öncesinde yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

"RAKİBE GÖRE HAZIRLANIYORUZ"

Oyun anlayışları hakkında konuşan İsmail Kartal, "Rakibe göre hazırlanıyoruz. Topun kontrolü bizde olmalı, hücum eden bir oyun planımız var. Sezon sonuna kadar devam edecek" ifadelerini kullandı.

"OSAYI'NİN KABURGASINDA EZİK VAR"

Bright-Osayi Samuel hakkında konuşan Kartal, "Bright Osayi-Samuel'in kaburgalarında ufak bir ezilme vardı. Çok yük bindi, çok maç oynadı. Risk almak istemedik ve dinlendirmeye karar verdik" dedi.