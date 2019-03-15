Kadroya Geçen Taşeron İşçilerin "Tis" Sevinci

Çorum Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında bin 311 işçiyi ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imzalandı.

Çorum Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında bin 311 işçiyi ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imzalandı.



Çorum Belediyesinde taşeron işçi olarak çalışırken Kanun Hükmünde Kararname ile kamuda sürekli işçi kadrosuna alınan bin 311 kişi için belediye ile Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası arasında ilk kez TİS imzalandı.



Belediye çalışanı bin 311 işçi, yeni sözleşmeye göre yüzde 37 zam, ayrıca bazı sosyal hak ve yardımlar elde etti.



Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, kentteki bir düğün salonunda düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, toplu iş sözleşmesiyle en düşük işçi yevmiyesinin 88 liradan 99 liraya yükseldiğini söyledi.



Zam görüşmelerini hem belediyenin imkanları hem de işçilerin ihtiyaçlarını gözeterek gerçekleştirdiklerini dile getiren Gül, "Bu sözleşmeyle evli personelimiz aile yardımı almaya başlayacak. İkramiyede yüzde 420 oranında artış yaptık. Çocuk yardımlarında yüzde 174, yemek ve yakacak yardımlarını yüzde 40, dini bayramlarda yaptığımız yardımda yüzde 87, öğrenim yardımlarında yüzde 91 artış sağladık. Daha önce sözleşmede olmayan mama, bez ve sünnet yardımı gibi kalemleri de ekledik." ifadelerini kullandı.



Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Celal Yıldız ise geçmişte sürekli kadrolu işçiler için yaptıkları toplu iş sözleşmelerinin taşeronları kapsamamasının burukluğunu yaşadıklarını belirtti.



Yerel yönetimlerde taşeron işçilerin sayısının bir hayli fazla olduğunu dile getiren Yıldız, "Taşeron kardeşlerimizle toplu iş sözleşmesi imzalayamıyorduk. Bu bizim için bir hüzündü. Taşeron işçilerin kadroya alınmasında Hak-İş'in ciddi emeği var. 2016 yılında başlattığımız süreçten bugünlere geldik. Taşeron kardeşlerimizin kadro aldıktan sonra ilk toplu sözleşmelerini imzalamanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.



Hizmet-İş Sendikası Kurucu Genel Başkanı Hüseyin Tanrıverdi de sendikal mücadele süresince "İmzamız işçinin kararıdır" prensibini benimsediklerini dile getirerek şunları kaydetti:



"Mahalli idareler seçimlerine 15 gün kaldı. Türkiye üzerinde oyun oynamaya çalışanlar var. Seçimde, 'Dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan kan kaybetsin de başına çullanalım, onları yok edelim.' düşüncesindeler. Onlara fırsat vermemek için dimdik durmalıyız. Öncelikle bütün kardeşlerimiz sandığa gitmeli. Bu bir görevdir. Oy kullanırken de kullanacağı kişinin kendisine, şehrine, ülkesine ne katkı sağlayacağını değerlendirmelidir."



Konuşmaların ardından belediye ve sendika yetkilileri arasında sözleşme imzalandı.



Törene AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Erol Kavuncu, Hak-İş Konfederasyonu Onursal Genel Başkanı Salim Uslu ile işçiler katıldı.

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