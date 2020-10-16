KAEÜ araştırma görevlisi doktora teziyle ODTÜ'den ödül aldı - Son Dakika

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) öğretim görevlisinin, lisansüstü doktora teziyle Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden (ODTÜ) ödül aldığı bildirildi.

KAEÜ'den yapılan yazılı açıklamada, ODTÜ bünyesinde eğitim hayatına aktif devam eden lisansüstü öğrencilerin başarılarını ödüllendirmek ve akademik motivasyonlarını desteklemek amacıyla verilen Lisansüstü Tez ve Ders Performans Ödülüne, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu araştırma görevlisi Dr. Koray Kılıç'ın da doktora tezi ile katıldığı hatırlatıldı.

ODTÜ'de yapılan değerlendirmede Koray Kılıç'ın da ödüle layık görüldüğü belirtilen açıklamada, "Araştırma görevlisi Dr. Koray Kılıç, 7 binden fazla lisansüstü çalışma arasından verilen 14'ü doktora, 15'i yüksek lisans tezi ile toplam 29 öğrenci arasında 'İhtiyaç Analizine Dayalı Öğrenme Topluluğu Deneyiminin Artistik Cimnastik Antrenörlerinin Mesleki Bilgileri ve Uygulamaları Üzerindeki Rolü" doktora tezi ile ödülü almaya hak kazandı." ifadesi kullanıldı.