KAEÜ Bağbaşı yerleşkesinde ağaçlandırma çalışması - Son Dakika

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Bağbaşı yerleşkesinde ağaçlandırma çalışmaları yapıldığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, KAEÜ'de peyzaj ve ağaçlandırma çalışmalarına hız verildiği, doğa ile bütünleşik, daha yeşil bir yerleşke için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı tarafından, Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğü tarafından bedelsiz alınan 400 geniş ve iğne yapraklı fidan ile 20 ceviz fidanının yerleşkenin farklı alanlarına dikildiği kaydedildi.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Morfoloji Binası, Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Merkez Yemekhane, Fen Edebiyat Fakültesi çevreleri ile yerleşkenin arka cephesindeki yamaçlara fidanların dikiminin sağlandığı aktarılan açıklamada, çevre ve doğayı koruma bilincinin artırılmasına yönelik çalışmaların da devam edeceği ifade edildi.