KAEÜ Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi değerlendirmesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel KAEÜ Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi değerlendirmesi - Son Dakika

KAEÜ Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi değerlendirmesi

6 saat önce

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) Dış Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

KAEÜ Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi değerlendirmesi, System.String[]

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) Dış Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Senato salonundaki toplantıda konuşan Rektör Yardımcısı ve Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Kurt, 2015 yılında kalite komisyonu oluşturulması ve ardından kalite yönetim koordinatörlüğünün kurulması ile başlayan kalite sürecinde başarıya ulaştıklarını anımsattı.

Dokümanların standart hale getirilmesi ve iş akış şemalarının oluşturulması ile başlayan yönetim sistemini anlatan Kurt, şunları kaydetti:

"Bilgi, bir kurumun iş sürekliliğini sağlamasında en önemli değerlerden biridir. Değişen ve gelişen dünya koşullarında bilginin korunması gerekliliği de artıyor. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, üniversitemiz için çok gerekli bir uygulamadır. Sisteminin, kurumsal bilgi güvenliğinin sağlanmasında insanları, süreçleri ve bilgi sistemlerini içine alan ve üst yönetim tarafından desteklenerek, kontrol edilebilirliği arttırdığı da unutulmamalıdır. Şimdilik Bilgi İşlem ve Personel Daire Başkanlıklarında kullanılan sistemi, ilerleyen dönemlerde tüm üniversitemizi kapsayacak şekilde kullanacağız."

Kurt, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistem Sertifikasının yapılan çalışmalar sonucunda 24 Aralık 2018'de üniversiteye kazandırıldığını da hatırlattı.

Konuşmaların ardından, Kalite Koordinatörlüğü görevlileri sunum yaparak, planları anlattı.

Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir, Rektör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 02:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Taziye yolunda korkunç kaza! Bir aile yok oldu
İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yangın! Trafik durma noktasında Otomobilin boyasını beğenmeyen araç sahibi iş yerini silahla bastı: 3 yaralı Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan Nobel'e Aziz Sancar tepkisi: Ödülü çok geç aldı

Son Dakika Haberleri
21:00 3,5 yaşında kendi kendine İngilizce öğrendi - Son Dakika
20:57 15 temmuz şehitler köprüsü'nde otomobil yangını - 3 - Son Dakika
20:56 İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yangın! Trafik durma noktasında - Son Dakika
20:55 İstanbul'da köprü çıkışında yangın - Son Dakika
20:54 Libya ile 'Güvenlik ve Askeri İşbirliği Anlaşması' Meclis'e sunuldu - Son Dakika
18:47 Otomobilin boyasını beğenmeyen araç sahibi iş yerini silahla bastı: 3 yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2019 21:04:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: KAEÜ Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi değerlendirmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]