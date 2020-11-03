KAEÜ bilişim altyapısı güçlendirildi - Son Dakika

KAEÜ bilişim altyapısı güçlendirildi

03.11.2020 11:41
KAEÜ bilişim altyapısı güçlendirildi, System.String[]

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, üniversitenin bilişim altyapısının güçlendirildiğini belirtti.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, üniversitenin bilişim altyapısının güçlendirildiğini belirtti.

KAEÜ'den yapılan açıklamaya göre, Karakaya, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Ziyaretinin ardından açıklama yapan Karakaya, bilişim altyapısını güçlendirdiklerini, bu sayede aynı anda daha fazla canlı ders ile daha çok öğrenciye ulaşabildiklerini ifade etti.

İşini kendi başına yapabilmenin çok önemli olduğunu vurgulayan Rektör Karakaya, Ahi Yeterliliğe Dayalı Eğitim Projesi (AYDEP) ile uzaktan eğitim sistemini güçlendirerek, bilişim altyapısına katkı sağladıklarını aktardı.

Bu güçlenme ile daha kaliteli eğitim hizmeti sunacaklarını belirten Karakaya, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı personelini özverili çalışmalarından dolayı kutladı.

Ziyarete, rektör yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Kurt ve Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil ile Genel Sekreter Mehmet Zeki Küçük de eşlik etti.

Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir, Karakaya, Vatan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KAEÜ bilişim altyapısı güçlendirildi - Son Dakika


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