KAEÜ'de "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramının Önemi ve Tarihi" konferansı - Son Dakika

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Fen Edebiyat Fakültesince "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramının Önemi ve Tarihi" konulu konferans düzenlendi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAEÜ YouTube kanalından yayınlanan konferansın moderatörlüğünü Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Arş. Gör. Atakan Çiçek yaptı.

Konferansta konuşan aynı bölümden Doç. Dr. Bengül Bolat, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın bir sonuç değil, yeni bir başlangıcın bayramı olduğunu aktardı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 1938 yılında resmi olarak kutlanmaya başladığını anımsatan Bolat, resmi bayramların Milli Mücadele'nin bitmesini sembolize eden bayramlar olarak belirlendiğini de ifade etti.