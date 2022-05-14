KAEÜ'de "5. Ulusal Ahi Evran Tıp Öğrenci Sempozyumu" düzenlendi - Son Dakika

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) düzenlenen "5. Ulusal Ahi Evran Tıp Öğrenci Sempozyumu" başladı.

KAEÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, KAEÜ Ahi Evran Kongre Kültür Merkezi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda başlayan sempozyumunda konuşan Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, sunulmak üzere 41 araştırma grubu ve 28 sosyal sorumluluk proje grubu oluşturulduğunu aktardı.

Sempozyum ile öğrencilerin sosyal sorumluluk bilinci ve bilimsel metodoloji tecrübesini birlikte kazanmalarını hedeflediklerini vurgulayan Karahocagil, topluma ve birlikte yaşadıkları coğrafyaya dair sorumluluklarını yerine getiren hekimler yetiştirilmesini amaçladıklarını vurguladı.

Karahocagil, "Sorumluluk sahibi hekimler için bir Ahilik değeri olarak insanı merkeze alan medeniyet değerlerimizi yeniden yeşertmemiz, evrensel insani duyarlılıklarla buluşturarak yeniden yorumlamamız ve bu değerleri eğitim müfredatımıza yansıtmamız zaruridir. Ancak o zaman içinde yaşadığımız bu hayatı kendimiz ve dışımızdakiler için anlamlı kılabilir, ahlaki, sanatı ve bilimi yani insan hayatındaki iyi güzel ve faydalı olanı ilk önce hayatımızın özüne taşıyarak yaşatabilir, sonra ise paylaşarak yayabiliriz. Hayatın anlamını ıskalamayan, koruyucu hekimliği önemseyen doktorların yetişmesini hedefliyoruz. Bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik hali olarak ifade edilen 'sağlık' tanımına uygun bireyler ve toplumlar oluşturmak için emek sarf eden Ahi hekimleri yetiştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandığı.

Öğrenci toplulukları başkanlarının da konuşma yaptığı sempozyum 2 gün sürecek.