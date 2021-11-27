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KAEÜ'de "Aidiyet kültürü ve motivasyon" söyleşisi - Son Dakika

KAEÜ'de "Aidiyet kültürü ve motivasyon" söyleşisi

27.11.2021 16:25
KAEÜ'de "Aidiyet kültürü ve motivasyon" söyleşisi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Akademik Gelişim ve Düşünce Topluluğu tarafından "Aidiyet kültürü ve motivasyon" söyleşisi düzenlendiği bildirildi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Akademik Gelişim ve Düşünce Topluluğu tarafından "Aidiyet kültürü ve motivasyon" söyleşisi düzenlendiği bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAEÜ'nün Bağbaşı Yerleşkesindeki Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen söyleşide konuşan MEB ARGE, Kalite ve İzleme Daire Başkanı Mehmet Baki Öztürk, kişinin enerjisini nereye koyarsa hayatın orada değişeceğini, enerji, değer ve kaynaklar üzerine odaklanan gençlerin zorlu süreçlerden başarıyla çıkacağını aktardı.

"Hayatı seyretme, yönet" sloganıyla hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Öztürk, "İnsanlar geçmişleriyle tecrübelerini yaşar, anı sorumluluklarıyla yaşar, geleceklerini umutlarıyla yaşar. Bu üniversiteye adı verilen Ahi Evran, ne yapmış da bu devlet dara düştüğünde hep Ahi Evran-ı Veli'yi aramış? İnsan birikimiyle tecrübesiyle müktesebatını konuşturur, ibret alır, ders çıkarır. Gençler zamanınızın kıymetini bilin, kitap okumak kendini geliştirmek için en kritik yaştasınız, bundan sonra böyle bir zaman dilimi olmayacak, yani bir şeyler yapmak için tam zamanı." sözlerini kullandı.

Yeni bir başlangıç için gençlerden kararlı şekilde "İşte bugün o gün" demeleri gerektiğini aktaran Öztürk, çıkış yakalamak için o anın her zaman kollanması gerektiğini de hatırlattı.

Söyleşinin ardından KAEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Öztürk'e teşekkür ederek, günün anısına plaket takdim etti.

KAEÜ'de Aidiyet kültürü ve motivasyon söyleşisi
KAEÜ'de Aidiyet kültürü ve motivasyon söyleşisi
KAEÜ'de Aidiyet kültürü ve motivasyon söyleşisi

milli eğitim bakanlığı, Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir, Kongre, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KAEÜ'de 'Aidiyet kültürü ve motivasyon' söyleşisi - Son Dakika


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