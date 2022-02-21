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KAEÜ'de akademik başarı ödülleri verilecek - Son Dakika

KAEÜ'de akademik başarı ödülleri verilecek

21.02.2022 12:14
KAEÜ'de akademik başarı ödülleri verilecek

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesince (KAEÜ) akademik başarı ödülleri verileceği bildirildi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesince (KAEÜ) akademik başarı ödülleri verileceği bildirildi.

KAEÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin ödül yönergesi kapsamında, "Bilim Teşvik", "Genç Bilim İnsanı" ve "Özel Ödül" kategorilerinde başvuru yapılabileceği belirtildi.

Oluşturulan komisyonun başvuruları değerlendireceği vurgulanan açıklamada, 2021 Akademik Ödül Töreni'nin, 15 Mart 2022 tarihinde Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirileceği ifade edildi.

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Bilim İnsanı, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KAEÜ'de akademik başarı ödülleri verilecek - Son Dakika


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