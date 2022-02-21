Kırşehir Ahi Evran Üniversitesince (KAEÜ) akademik başarı ödülleri verileceği bildirildi.
KAEÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin ödül yönergesi kapsamında, "Bilim Teşvik", "Genç Bilim İnsanı" ve "Özel Ödül" kategorilerinde başvuru yapılabileceği belirtildi.
Oluşturulan komisyonun başvuruları değerlendireceği vurgulanan açıklamada, 2021 Akademik Ödül Töreni'nin, 15 Mart 2022 tarihinde Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirileceği ifade edildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › KAEÜ'de akademik başarı ödülleri verilecek - Son Dakika