KAEÜ'de akademisyenlere uzaktan eğitim kursu - Son Dakika

KAEÜ'de akademisyenlere uzaktan eğitim kursu

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde (KAEÜ) akademisyenler, uzaktan eğitim ile ilgili bilgilendirildi.

KAEÜ'de akademisyenlere uzaktan eğitim kursu, System.String[]

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde (KAEÜ) akademisyenler, uzaktan eğitim ile ilgili bilgilendirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle üniversitede öğrencilere uzaktan eğitim yolu ile eğitim öğretim sağlanacağı anımsatıldı.

Ahi Yeterliliğe Dayalı Eğitim Projesi (AYDEP) Koordinatörlüğü ve Uzaktan Eğitim Merkez Müdürlüğü tarafından tüm öğretim elemanlarına eğitim verildiği aktarılan açıklamada, 783 akademisyene uzaktan eğitim sunumu yapıldığı belirtildi.

Eğitimlerin Doç. Dr. Menderes Ünal, Dr. Öğr. Üyesi Sultan Selen Kula, Dr. Öğr. Üyesi Ersoy Karabay, Arş. Gör. Yasemin Kuzu ve Arş. Gör. Şeyma Erbay Mermer tarafından verildiği kaydedilen açıklamada, eğitimin "Program Geliştirme" ve "Ölçme Değerlendirme" başlıkları altında ve 5 ayrı oturumda yapıldığı da aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KAEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, üniversitenin uzaktan eğitim uygulamasıyla öğrenci ve öğretim elemanlarının mekan engelini kaldırdığını, AYDEP ile de uzaktan eğitimleri başarıyla yaptıklarını hatırlattı.

Karahocagil, AYDEP ve Uzaktan Eğitim Merkezi tarafından verilen eğitimlerin akademisyenlere katkı sunacağını ve öğrencilerle daha başarılı eğitim-öğretim yapılacağını da ifade etti.

Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 15:37 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KAEÜ'de akademisyenlere uzaktan eğitim kursu - Son Dakika

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