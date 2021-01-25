KAEÜ'de anatomi tezli yüksek lisans programı açıldı - Son Dakika

KAEÜ'de anatomi tezli yüksek lisans programı açıldı

25.01.2021 17:13
KAEÜ'de anatomi tezli yüksek lisans programı açıldı, System.String[]

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) anatomi tezli yüksek lisans programı açıldığı bildirildi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) anatomi tezli yüksek lisans programı açıldığı bildirildi.

KAEÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılan anatomi tezli yüksek lisans programında akademisyenlerin yetiştirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Üniversitenin lisansüstü eğitime önem verdiği vurgulanan açıklamada, Tıp Fakültesinin sağlık sektöründe öncü olması için de uzmanlık eğitimlerinin verilmesine devam edildiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, lisansüstü eğitimi önemsediklerini ve bu alandaki çalışmaları özenle devam ettirdiklerini kaydetti.

Tıp eğitimine katkıda bulunmak ve bu alanda öğrencilerin uzmanlaşmasını sağlamak istediklerini anlatan Rektör Karakaya, "Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi olarak amacımız, hep en iyiye ulaşmak. Önceliğimiz yetiştirdiğimiz bireylerin kaliteli, nitelikli ve donanımlı olarak hayata atılmalarıdır. Bu nedenle lisansüstü programlarımızı hızla çeşitlendiriyoruz. Akademik kariyer yapmak isteyen tüm öğrencilerimize bu imkanı sağlamak için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yüksek Lisans, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KAEÜ'de anatomi tezli yüksek lisans programı açıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Hindistan'da aynı anda diş çıkaran iki çocuk, uğursuzluk nedeniyle dişi köpeklerle evlendirildi Siyah mayosuyla poz veren 66'lık model yıllara teslim olmadığını kanıtladı Büyük Menderes'te kirlilik 4'üncü seviyeye ulaştı, nehrin rengi siyaha döndü Çocuğun kanalizasyona attığı fişek, ortalığı savaş alanına çevirdi Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz: Mart ayını beklemekte fayda var Caddebostan Sahili'nde kırmızı yosunlar, lodos nedeniyle kıyıya vurdu FETÖ'cü Enes Kanter'in Rockefeller'ın torunu Ariana ile ilişki yaşadığı ortaya çıktı Sapık komşusunun tacizlerine dayanamayan iki çocuk annesi kadın kendisini astı
Son Dakika: Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu sezon sonuna kadar kiraladı Son Dakika: Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu sezon sonuna kadar kiraladı         
16:33
Deprem konutları teslim töreninde alandaki vatandaşların iç içe olması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı rahatsız etti Deprem konutları teslim töreninde alandaki vatandaşların iç içe olması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı rahatsız etti         
16:22
Son Dakika! İçişleri Bakanı Soylu'nun annesine hakaret eden şüpheli hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi Son Dakika! İçişleri Bakanı Soylu'nun annesine hakaret eden şüpheli hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi         
16:06
Saadet, AK Parti ile ittifak yapar mı? Karamollaoğlu'nun 3 şartı işi çıkmaza sokabilir Saadet, AK Parti ile ittifak yapar mı? Karamollaoğlu'nun 3 şartı işi çıkmaza sokabilir         
15:56
Mesut Özil'in Fenerbahçe'den alacağı maaş KAP'a bildirildi Mesut Özil'in Fenerbahçe'den alacağı maaş KAP'a bildirildi         
15:38
Dur durak bilmiyor! Ireland Baldwin kasığındaki dövmeyi göstermek için pijamasını aşağı indirdi Dur durak bilmiyor! Ireland Baldwin kasığındaki dövmeyi göstermek için pijamasını aşağı indirdi         
15:03
Nevşin Mengü'den Nevşin Mengü'den "Kendi polisime saldırmam" diyen Cüneyt Arkın'a yanıt         
14:56
Koronadan hayatını kaybeden Karadeniz'in kanaat önderlerinden Nuri Genç'in cenazesine binlerce kişi katıldı Koronadan hayatını kaybeden Karadeniz'in kanaat önderlerinden Nuri Genç'in cenazesine binlerce kişi katıldı         
13:56
"Cehennemi tercih ederdim" diyen İlyas Salman'dan tartışma yaratacak "Ahiret" çıkışı         
13:47
Sosyal deney sırasında söyledikleri yüreklere dokundu! Herkes bu çocuğu arıyor Sosyal deney sırasında söyledikleri yüreklere dokundu! Herkes bu çocuğu arıyor         
12:27
Kaçırılan gemicinin son sözleri Kaçırılan gemicinin son sözleri "Korsan bölgesinden geçiyoruz, endişeliyiz" olmuş         
12:15
Kendini tanrı zanneden adam, babasının kesik başıyla sokaklarda dolaştı Kendini tanrı zanneden adam, babasının kesik başıyla sokaklarda dolaştı         
12:10
Varto'da saniyede 45 litre akan, 39 derece sıcaklıkta su bulundu Varto'da saniyede 45 litre akan, 39 derece sıcaklıkta su bulundu         
12:02
Başörtüsünü çıkardıktan sonra açılıp saçılan Hanife Gürdal, şimdi de mini etekli pozunu paylaştı Başörtüsünü çıkardıktan sonra açılıp saçılan Hanife Gürdal, şimdi de mini etekli pozunu paylaştı         
11:50
14 yaşındaki kıza yapılan iğrenç istismar 14 yaşındaki kıza yapılan iğrenç istismar "Anne beni en yakınından koruyamadın" notuyla ortaya çıktı         
11:33
Yıllar sonra ortaya çıktı: İbrahim Tatlıses'i vurmadan 3 yıl önce tehdit mektubu göndermiş Yıllar sonra ortaya çıktı: İbrahim Tatlıses'i vurmadan 3 yıl önce tehdit mektubu göndermiş         
11:01
Aç kurtlar, ilçe merkezinde yakaladıkları köpeği boğarak sürükleyip götürdü Aç kurtlar, ilçe merkezinde yakaladıkları köpeği boğarak sürükleyip götürdü         
10:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2021 17:29:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: KAEÜ'de anatomi tezli yüksek lisans programı açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei