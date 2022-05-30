KAEÜ'de bahar şenliği düzenlendi - Son Dakika
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KAEÜ'de bahar şenliği düzenlendi

30.05.2022 15:36
KAEÜ'de bahar şenliği düzenlendi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) yerleşkesinde final sınavları öncesinde bahar şenliği düzenlendi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) yerleşkesinde final sınavları öncesinde bahar şenliği düzenlendi.

KAEÜ'den yapılan açıklamaya göre, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca gerçekleştirilen ve 2 gün süren şenliğe çok sayıda öğrenci katıldı.

Final sınavları öncesinde eğlenen öğrenciler için halk oyunları, bilgi yarışmaları, hediye çekilişi ve konser etkinlikleri gerçekleştirildi.

Şenlikte, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile Spor Bilimleri Fakültesi ortaklığında düzenlenen spor müsabakalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.

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Kaynak: AA

Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAEÜ'de bahar şenliği düzenlendi - Son Dakika


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