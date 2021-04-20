KAEÜ'de "Bilim, Sanat, Ahlak Işığında Ahi Evran, Ahilik ve Tıp" konulu çevrimiçi konferans düzenlenecek - Son Dakika

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ), "Bilim, Sanat, Ahlak Işığında Ahi Evran, Ahilik ve Tıp" konulu çevrimiçi konferans düzenleneceği bildirildi.

KAEÜ'den yapılan açıklamada, Ahilik teşkilatının kurucusu, esnaf ve sanatkarın piri olarak kabul edilen Ahi Evran Veli'nin doğumunun 850. yılı etkinlikleri kapsamında farklı faaliyetlerin planlandığı ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2021 yılının "Ahi Evran Yılı" olarak kutlanmasına ilişkin genelgeyi yayımlamasının ardından yıl boyunca yurt genelinde ve yurt dışında etkinlikler düzenlenmesine karar verildiği hatırlatılan açıklamada, bu kapsamda KAEÜ Tıp Fakültesi tarafından 22 Nisan 2021'de üniversitenin YouTube kanalı üzerinden "Bilim, Sanat, Ahlak Işığında Ahi Evran, Ahilik ve Tıp" konulu çevrim içi konferans yapılacağı aktarıldı.

Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya'nın konferansta "Ahilik Değerinde İnsan" konulu bir konuşma yapacağı vurgulanan açıklamada, farklı üniversiteden bilim insanlarının Ahi Evan Veli ve Ahilikle ilgili bilgiler vereceği kaydedildi.