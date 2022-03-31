KAEÜ'de deney hayvanları laboratuvarı kuruldu - Son Dakika
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KAEÜ'de deney hayvanları laboratuvarı kuruldu

31.03.2022 12:57
KAEÜ'de deney hayvanları laboratuvarı kuruldu

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Tıp Fakültesi bünyesinde deney hayvanları laboratuvarı kurulduğu bildirildi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Tıp Fakültesi bünyesinde deney hayvanları laboratuvarı kurulduğu bildirildi.

KAEÜ'den yapılan yazılı açıklamada, deney hayvanları laboratuvarı ünitesi ile tüm akademik düzeylerde öğrencilere ve üniversitedeki bilimsel çalışmalara önemli katkı sağlanmasının hedeflendiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Kenan Dağlıoğlu, fakülte bünyesinde böyle bir oluşumun başlamasının öğrenciler için avantaj olduğunu ifade etti.

Laboratuvardan Tıp Fakültesi dışında farklı fakülte öğrenci ve akademisyenlerinin de fayda göreceğini vurgulayan Dağlıoğlu, İç Anadolu Bölgesi'ndeki üniversiteler arasında deneysel hayvanlar konusunda bir üs olmayı hedeflediklerini aktardı.

Dağlıoğlu, deneysel çalışma yapabilmek için diğer birimlere kurs programı açılacağını kaydetti.

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Ahi Evran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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