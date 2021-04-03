KAEÜ'de dezenfektan üretimine başlandı - Son Dakika

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) dezenfektan üretimine başlandığı bildirildi.

KAEÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Ahi Evran Üniversitesi Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı (AHİLAB) bünyesinde salgınla mücadele çalışmalarına devam edildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AHİLAB Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Murat Çınarlı, şunları kaydetti:

"Yaşanan pandemi sürecinde başta üniversitemiz olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarının dezenfektan ihtiyacını gidermek amacıyla dezenfektan üretimine başladık. Üretim noktasında Dünya Sağlık Örgütünün önermiş olduğu formülleri esas alarak ürünlerimizin anti bakteriyel testlerini yapıyor ve kullanıma sunuyoruz. Ürünlerimizin kullanım amaçlarına göre farklı hacimli ambalajlar kullandık ve gelecek taleplere göre de özel ambalajlama yapabilir. Gerekli izin süreçlerinin tamamlanmasının ardından farklı temizlik ve kozmetik ürünlerinin de üretimlerini de gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Üretim proseslerinin gerçekleşmesi halinde öğrenciler için yeni uygulama alanları oluşacağı düşüncesindeyiz."