Son Dakika Haberleri: KAEÜ'de "İntiharla mücadelede yaşama anlam katmak" konferansı
Son Dakika Güncel KAEÜ'de 'İntiharla mücadelede yaşama anlam katmak' konferansı

KAEÜ'de "İntiharla mücadelede yaşama anlam katmak" konferansı

1 saat önce

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından "İntiharla mücadelede yaşama anlam katmak" konulu konferans düzenlendi.

KAEÜ'de

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından "İntiharla mücadelede yaşama anlam katmak" konulu konferans düzenlendi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAEÜ 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda gerçekleşen konferansta Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şafak Taktak "Travma ile büyüme" sunumu yaparak, travma sürecinde yaşananlar ve olaylar hakkında bilgi verdi.

Yazar Yasemin Şenyurt, "İntiharla mücadelede yaşama anlam katmak" konusundaki konferansında travmayla büyüyen ve şizofreni tanısı konmuş birisi olduğunu anımsattı.

Öğrencilere yaşam hikayesini paylaşarak, ruh sağlığı problemleri yaşayan bireylerin toplum içinde nasıl yaşadıklarını anlatan Şenyurt, hastaların saygı ve özveriyle tedavi edilmesi gerektiğini belirtti.

Katılımcıların şizofreni hastalığına yönelik sorularını yanıtlayan yazar Şenyurt, hastalığı ile baş etme sırasında verdiği mücadele ve azmiyle ilgili örnekler verdi.

Konferansın sonunda Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Hilal Seki Öz, "İnsanın anlam arayışı" konusunda sunum yaparak, yaşamın maddi ve manevi anlamları olduğunu, yaşama anlam katmanın daha kalıcı bir işlev sağladığını bahsetti.

Programın sonunda katılımcılara teşekkür belgesi verilirken, çok sayıda akademik ve idari personel ile öğrenciler konferansı takip etti.

Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir, Şenyurt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 12:22 Kaynak: AA
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