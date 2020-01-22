KAEÜ'de iş sağlığı ve güvenliği eğitimi - Son Dakika

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ), 194 personel ve 629 öğrenciye iş sağlığı ve güvenliği alanında temel eğitim belgesi verildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAEÜ Genel Sekreteri Mehmet Zeki Küçük, üniversitenin çeşitli birimlerindeki iş sağlığı denetimlerine ve eğitimlerine katıldı.

Rektörlük toplantı salonunda yapılan eğitimde konuşan Küçük, tüm akademik ve idari birimlerde İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerinin sağlıklı, güvenli ve kaliteli şekilde devam etmesi için eğitimlerin önemli olduğunu vurguladı.

Eğitimlerle risk ve tehlikeleri ortadan kaldırarak yenilikçi ve güvenli üniversite ortamı oluşturmayı amaçladıklarının altını çizen Küçük, şunları kaydetti:

"Farklı periyotlarla 2019 Ocak ve Eylül ayları arasında personel ve öğrenciler için 14, Kasım 2019 ve Ocak 2020 tarihleri arasında da 18 eğitim düzenlendik. İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri sayesinde 194 personel ve 629 öğrencimiz temel eğitim belgesi almaya hak kazandı."