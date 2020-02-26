Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ), "Kainatın Dili Matematik" konferansı gerçekleştirildi.

KAEÜ'den yapılan açıklamaya göre, konferansa konuşmacı olarak katılan TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Akın, matematiğin insanlık tarihi kadar eski bir bilim olduğunu ifade etti.

Akın, matematiğin nicelik, yapı, uzay ve değişim gibi konuları içerdiğini belirtti.

İnsanların matematikle ve bilimle uğraşmaya başlamasının temelinde yatan içgüdünün de bu ipuçları olduğuna işaret eden Akın, şunları kaydetti:

"Bu yönüyle kainatın kitabı Kur'an-ı Kerim matematik diliyle yazılmıştır diyebiliriz. Çünkü matematik kainattaki olayları incelemek ve anlamak için kullanılır. Kainattaki her şeyin şaşmaz bir ölçüsünün olması onu yaratan tek bir aklın olduğuna işaret ediyor. Kainatın tesadüfen oluştuğunu iddia edenler, iddialarının anlamsızlığını simetri, benzerlik ve altın oran gibi matematiksel gerçekliklere bakarak anlayabilirler. Mesela altın oran yaratılan hemen her şeyde vardır. İnsan vücudu, DNA yapısı, çam kozalağı, deniz kestaneleri, bal arıları, ayçiçeği, işitme ve denge oranı dahil altın orana dünyada ve galakside birçok örnek verilebilir."